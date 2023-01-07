Январь, 07 в 14:24

Российские оккупанты могут взорвать дамбу во временно оккупированном Сватово в Луганской области, чтобы замедлить продвижение ВСУ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В город прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы. В своих действиях оккупанты планируют обвинить Украину.

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— Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения. Все ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания, — говорится в сообщении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что подрыв дамбы в Сватово существенно усложнит движение наших войск при необходимости проводить там операции, а также нанесет стране экологический ущерб.

— Подрыв какого-либо серьезного инженерного сооружения требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. На это нужно определенное время. Насколько серьезно россияне пытаются это сделать или снова делают информационные вбросы – станет известно позже, – сказал он в эфире национального телемарафона.