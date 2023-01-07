Січень, 07 в 14:24

Російські окупанти можуть підірвати дамбу в тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині, щоб сповільнити просування ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

До міста прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, щоб вивчити можливість підривання дамби. У своїх діях окупанти планують звинуватити Україну.

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– Такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання, – йдеться у повідомленні.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що підрив дамби у Сватовому суттєво ускладнить рух наших військ за потреби проводити там операції, а також завдасть країні екологічної шкоди.

– Підрив будь-якої серйозної інженерної споруди вимагає певної кількості вибухових речовин і фахово підготовлених спеціалістів. На це потрібен певний час. Наскільки серйозно росіяни намагаються це зробити чи знову роблять інформаційні вкиди – стане відомо згодом, – сказав він в ефірі національного телемарафону.