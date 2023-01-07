Январь, 07 в 12:29

Украинские силы обороны продолжают деоккупацию территорий, захваченных российскими оккупационными войсками.

По состоянию на субботу, 7 января, наши защитники продолжают контролировать город Соледар в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин.

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— Соледар под контролем Сил обороны Украины, — написал он.

Об этом также сообщают находящиеся в городе журналисты, передает Freeдом.

4 января журналисты газеты The Wall Street Journal писали, что Россия на фоне мощного сопротивления украинских военных начала перекидывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару.

Отмечалось, что вокруг Соледара бои идут уже давно, но сам факт такой переброски войск может свидетельствовать о том, что ВСУ заставили россиян “менять тактику на ходу”.