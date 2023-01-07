Січень, 07 в 8:59

Окупанти роздали працівникам Запорізької АЕС російські паспорти, а в Росії проводять бесіди щодо популяризації служби.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Російські війська продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області загарбники примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Зараз дивляться

Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

Окрім того, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в російській Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.