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Факти / Україна

Окупанти примусили працівників ЗАЕС отримати російські паспорти, вивели з обігу українську гривню – Генштаб

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
російський окупант
Фото: Getty Images

Окупанти роздали працівникам Запорізької АЕС російські паспорти, а в Росії  проводять бесіди щодо популяризації служби.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Російські війська продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області загарбники примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

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Погрожуючи  підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

Окрім того, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в російській Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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