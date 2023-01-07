Январь, 07 в 11:33

Возвращение Киево-Печерской лавры – это большой шаг для Украины, который свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин уже проиграл бой за религию.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил политолог Николай Давыдюк.

– Украина обыграла Россию на почве православия, возвращение Киево-Печерской лавры – это большой шаг для Украины, это борьба, которую мы вели сотни лет. Это религиозная деколонизация. Без Киево-Печерской лавры и без Русской православной церкви в Украине РФ теряет статус православного лидера, и это лидерство получает Украина, — сказал он.

Давыдюк отметил, что для украинцев важны все религиозные святые места и они будут их возвращать и оберегать.

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Напомним, что 7 января по случаю Рождества Христова митрополит ПЦУ Епифаний совершает богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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