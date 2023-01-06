Январь, 06 в 15:26

Будущая служба в главном соборе Киево-Печерской лавры вдохновляет украинцев. А противники должны смириться, потому что правда побеждает.

Об этом заявил настоятель ПЦУ, митрополит Эпифаний в комментарии Фактам ICTV.

Завтра в Успенском соборе Киево-Печерской лавры он проведет службу.

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Митрополит пригласил всех украинцев разделить этот праздник. На эту минуту только официально на мероприятие аккредитовались полторы сотни гостей. Также будет более 60 представителей СМИ.

– Завтра состоится торжественная литургия, на которую я приглашаю всех православных украинцев отпраздновать вместе этот великий праздник – прославление Христа, пришедшего в мир – Рождество Христово, – сказал Эпифаний.

Настоятель отметил, что готовится к завтрашней службе, ведь это историческое событие.

– Мы готовимся к этой исторической цели. Ведь украинская церковь стремилась за последние, скажем, три десятилетия, не говоря уже о нескольких столетиях духовной оккупации со стороны Московского патриархата. И для нас это такой возвышенный, торжественный миг, ведь мы впервые будем совершать в Успенском соборе торжественную литургию в день Рождества Христова, — заявил Эпифаний.

Также митрополит подчеркнул, что служба совершится официально и законно, на это есть соответствующие разрешения и согласования.

Блаженнейший видит противодействие, но объединение украинцев неизбежно.

— Мы получили все соответствующие разрешения от Министерства культуры, согласованы все моменты с заповедником Киево-Печерская лавра, то есть официально завтра будем совершать торжественное богослужение. Мы видим определенное противодействие, неприятие, но они должны смириться с происходящим. Правда побеждает. Так и будет дальше, — заявил митрополит.

Он подчеркнул, что украинская церковь и дальше будет утверждаться и станет единой. Все православные украинцы в Украине объединятся вокруг киевского престола. Это необратимый процесс.

— Хочет кто-то, или не хочет, но это исторические реалии нашего бытия. И поэтому мы будем все вместе — украинцы в единой церкви служить Богу и служить интересам нашего украинского народа, — подчеркнул митрополит.

Также Эпифаний отметил, что будущая служба объединила и вдохновила украинцев, и это именно то, что нам нужно во время войны.

– Это объединяет. Это событие нашего служения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Я вижу и из социальных сетей, и из средств массовой информации, насколько объединила и подняла дух украинцев, что некоторые ассоциируют это с освобождением Херсона или с будущим освобождением Крыма даже, — отметил настоятель Православной церкви Украины, митрополит Эпифаний.

По его словам, сейчас очень четко виден всенародный духовный подъем. И во время испытаний войной это очень важно, потому что украинцы должны вдохновляться, подбадриваться духовно для того, чтобы продолжать свою упорную борьбу, которая непременно завершится победой Украины.

Фото: митрополит Эпифаний