Січень, 07 в 11:33

Повернення Києво-Печерської лаври – це великий крок для України, який свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін вже програв бій за релігію.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив політолог Микола Давидюк.

– Україна обіграла Росію на ґрунті православ’я, повернення Києво-Печерської лаври – це великий крок для України, це боротьба, яку ми вели сотні років. Це релігійна деколонізація. Без Києво-Печерської лаври та без Російської православної церкви в Україні РФ втрачає статус православного лідера, і це лідерство отримує Україна, – сказав він.

Давидюк зазначив, що для українців важливими є всі релігійні святі місця і вони їх повертатимуть та оберігатимуть.

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Нагадаємо, що 7 січня з нагоди Різдва Христового митрополит ПЦУ Епіфаній проводить богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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