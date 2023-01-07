Пристайко уверен, что Украина после победы вступит в ЕС и НАТО

Январь, 07 в 19:34

Членство в НАТО является лучшим вариантом для защиты Украины.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.

По словам дипломата, Украина предложила Киевский договор о безопасности как временный механизм обеспечения безопасности страны пока Украина продвигается к членству Альянса.

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— Наш разговор с остальным миром – по крайней мере, с западным миром – должен быть очень легким. Украина побеждает, становится членом Европейского союза и НАТО. И все, – подчеркнул Пристайко.

В интервью посол напомнил, что Украина предложила формулу мира, и этот план интересен, в частности, тем, что “он не привязан к временным рамкам” и что можно работать с отдельными его частями.

Посол выразил надежду, что лидеры стран присоединятся к реализации такого плана:

– Кто-то должен будет помочь нам реально выиграть эту войну, – добавил он.

Также Пристайко отметил, что долгосрочная потребность Украины в гарантиях безопасности “очень важна”