Пристайко впевнений, що Україна після перемоги вступить в ЄС та НАТО

Січень, 07 в 19:34

Членство в НАТО є найкращим варіантом для захисту України.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю виданню Newsweek.

За словами дипломата, Україна запропонувала Київський договір про безпеку як тимчасовий механізм забезпечення безпеки країни, поки Україна просувається до членства Альянсу.

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— Наша розмова з рештою світу – принаймні із західним світом – має бути дуже легкою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу і НАТО. І все, – наголосив Пристайко.

В інтерв’ю посол нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, і цей план є цікавим, зокрема, тим, що “він не прив’язаний до часових рамок” і що можна працювати з окремими його частинами.

Посол висловив сподівання, що лідери країн долучаться до втілення такого плану:

— Хтось повинен буде допомогти нам реально виграти цю війну, – додав він.

Також Пристайко наголосив на тому, що довгострокова потреба України в гарантіях безпеки є “дуже важливою”.