Січень, 07 в 12:29

Українські Сили оборони продовжують деокупацію територій, захоплених російськими окупаційними військами.

Станом на суботу, 7 січня, наші захисники продовжують контролювати місто Соледар на Донеччині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від Слуги народу Юрій Мисягін.

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— Соледар під контролем Сил оборони України, – написав він.

Про це також повідомляють журналісти, які перебувають у місті, передає Freeдом.

4 січня журналісти газети The Wall Street Journal писали, що Росія на тлі потужного опору українських військових почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледару.

Зазначалося, що навколо Соледару бої йдуть уже давно, але сам факт такого перекидання військ може свідчити про те, що ЗСУ змусили росіян “змінювати тактику на ходу”.