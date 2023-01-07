Январь, 07 в 20:51

Анкара, которая выступила инициатором создания Черноморского зернового коридора и обмена пленными, хочет, чтобы в Украине замолчали пушки.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын объяснил позицию государства, которая предусматривает сближение сторон в российско-украинской войне.

Отвечая на вопрос об “одностороннем объявлении Россией 36-часового прекращения огня” в Украине, Калын заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил призыв к одностороннему прекращению огня в своем телефонном разговоре с президентами России и Украины, а также призвал к взаимному прекращению огня.

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— Это (прекращение огня, — Ред.) должно быть продлено не только до 36 часов, но и дальше, — сказал Калин, отметив, что взаимное прекращение огня до сих пор не достигнуто, что “показывает, до какой степени война сейчас зашла в тупик”.

По его мнению, ни одна из сторон не в состоянии достичь решающей победы на поле боя, поэтому, говорит Калын, Турция будет продолжать работать над прекращением огня, особенно в районах вокруг Запорожской атомной электростанции, и что они хотят, чтобы в этом регионе не было конфликтов и несчастных случаев.

Отвечая на вопрос, почему Турция “призвала к одностороннему прекращению огня”, Калин сказал, что именно “российские бомбардировки продолжают эту войну и затрудняют любые переговоры”.

Калин отметил, что война происходит на украинской территории, поэтому украинцы скептически относятся к попыткам России пойти на переговоры без прекращения этих бомбардировок и войны.

Представитель Калин заявил, что одностороннее прекращение огня по крайней мере будет означать, что “Россия остановится”. Калин уверен, что в таком случае Украина не останется в стороне.

— Это то, что наш президент предложил обоим лидерам во время вчерашней встречи, чтобы мы могли иметь локальное прекращение огня. Возможно, это может превратиться в какую-то переговорную среду, где участники переговоров смогут снова собраться вместе. Но, конечно, мы полны решимости продолжать делать этот призыв. Но реалии на местах таковы, что ни одна из сторон, похоже, не желает на данный момент сложить оружие и сесть за стол переговоров. Мы обеспокоены дальнейшей эскалацией боевых действий в Украине в течение следующих нескольких месяцев, — сказал он.

Объясняя, что такое “стратегическая цель” переговоров, Калин подчеркнул, что они должны, прежде всего, остановить гибель людей.

Калин отметил, что через месяц исполнится первый год российско-украинской войны, и сказал: “Поэтому мы пытаемся создать среду, в которой обе стороны могут объединиться”.

Представитель Эрдогана заявил, что украинцы должны сначала увидеть конкретные действия со стороны российской стороны для того, чтобы появилась почва, которая позволит лидерам сесть за стол переговоров со всеми переговорными условиями.

Отметив, что это не только прекращение огня, но и “переговоры о поэтапном, планомерном выводе российских войск с украинской территории и обмен пленными, переговоры об обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции, переговоры о продлении зерновой сделки, ряд других условий и ряд других ключевых вопросов, которые с самого начала определили основные параметры этой войны”, Калин отметил, что именно на этих вещах следует сосредоточить внимание.

Источник: Turkgun