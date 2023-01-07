Січень, 07 в 20:51

Анкара, яка виступила ініціатором створення Чорноморського зернового коридору та обміну полоненими, хоче, щоб в Україні замовкли гармати.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калин пояснив позицію держави, яка передбачає зближення сторін у російсько-українській війні.

Відповідаючи на запитання про “одностороннє оголошення Росією 36-годинного припинення вогню” в Україні, Калин заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив заклик до одностороннього припинення вогню у своїй телефонній розмові з президентами Росії та України, а також закликав до взаємного припинення вогню.

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– Це (припинення вогню, – Ред.) повинно бути продовжено не тільки до 36 годин, але і далі, – сказав Калин, зазначивши, що взаємне припинення вогню досі не досягнуто, що “показує, до якої міри війна зараз зайшла в глухий кут”.

На його думку, жодна зі сторін не в змозі досягти вирішальної перемоги на полі бою, тому, каже Калин, Туреччина продовжуватиме працювати над припиненням вогню, особливо в районах навколо Запорізької атомної електростанції, і що вони хочуть, щоб у цьому регіоні не було конфліктів і нещасних випадків.

Відповідаючи на запитання, чому Туреччина “закликала до одностороннього припинення вогню”, Калин сказав, що саме “російські бомбардування продовжують цю війну і ускладнюють будь-які переговори”.

Калин зазначив, що війна відбувається на українській території, тому українці скептично ставляться до спроб Росії піти на переговори без припинення цих бомбардувань та війни.

Речник Калин заявив, що одностороннє припинення вогню принаймні означатиме, що “Росія зупиниться”. Калин впевнений, що у такому випадку Україна не залишиться осторонь.

– Це те, що наш президент запропонував обом лідерам під час вчорашньої зустрічі, щоб ми могли мати локальне припинення вогню. Можливо, це може перетворитися на якесь переговорне середовище, де учасники переговорів зможуть знову зібратися разом. Але, звичайно, ми сповнені рішучості продовжувати робити цей заклик. Але реалії на місцях такі, що жодна зі сторін, схоже, не бажає на даний момент скласти зброю і сісти за стіл переговорів. Ми стурбовані подальшою ескалацією бойових дій в Україні протягом наступних кількох місяців, – сказав він.

Пояснюючи, що таке “стратегічна мета” переговорів, Калин підкреслив, що вони повинні, перш за все, зупинити загибель людей.

Калин зазначив, що через місяць виповниться перший рік російсько-української війни, і сказав: “Тому ми намагаємося створити середовище, в якому обидві сторони можуть об’єднатися”.

Представник Ердогана заявив, що українці повинні спочатку побачити конкретні дії з боку російської сторони для того, щоб з’явився ґрунт, який дозволить лідерам сісти за стіл переговорів з усіма переговорними умовами.

Зазначивши, що це не лише припинення вогню, а й “переговори про поетапне, планомірне виведення російських військ з української території та обмін полоненими, переговори про забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, переговори про продовження зернової угоди, низка інших умов і низка інших ключових питань, які з самого початку визначили основні параметри цієї війни”, Калин наголосив, що саме на цих речах слід зосередити увагу.

Джерело: Turkgun