Январь, 08 в 14:06

Греция согласна отказаться от БМП Marder, чтобы ускорить поставки этих бронемашин в Украину.

Об этом сообщает Bild.

– Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально, – сказал глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос.

По его словам, по состоянию на сегодня Греция поставила Украине даже больше БМП, чем было гарантировано контрактом: Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 советских БМП.

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– В январе мы получим еще больше Marder и доставим еще больше БМП, – отметил министр.

Панайотопулос добавил, что в настоящее время Греция может обойтись даже без поставок из Германии, отдав их в пользу Украины, ведь Афины с самого начала заняли “четкую позицию в пользу помощи украинскому народу”.

По словам пресс-секретаря Минобороны Германии, сейчас Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder, однако неизвестно сколько из них на самом деле пригодны для боевых условий. Некоторые используются только как “доноры” запчастей или в учебных целях.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца марта.