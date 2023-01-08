Січень, 08 в 14:06

Греція згодна відмовитись від БМП Marder, щоб прискорити постачання цих бронемашин Україні.

Про це повідомляє Bild.

– Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини в Грецію і бронетранспортерами з Греції в Україну виконується нормально, – сказав глава Міноборони Греції Нікос Панайотопулос.

За його словами, станом на сьогодні Греція поставила Україні навіть більше БМП, ніж було гарантовано контрактом: Греція отримала перші 14 машин Marder з Німеччини й поставила Україні 20 радянських БМП.

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– У січні ми отримаємо ще більше Marder і доставимо ще більше БМП, – зазначив міністр.

Панайотопулос додав, що наразі Греція може обійтися навіть без поставок з Німеччини, віддавши їх на користь України, адже Афіни з самого початку зайняли “чітку позицію на користь допомоги українському народу”.

За словами речниці Міноборони Німеччини, наразі Бундесвер має на озброєнні близько 370 Marder, однак не відомо, скільки із них насправді придатні для бойових умов. Деякі використовуються лише як “донори” запчастин або в навчальних цілях.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні перші 40 бойових машин піхоти Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця березня.