Январь, 09 в 13:31

Российские агрессоры в ночь на 9 января атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что оккупанты обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города.

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– Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных, – говорится в сообщении.

Янушевич уточнил, что, несмотря на действия агрессоров, подача тепла и света в город не прекращалась.

Кроме того, удалось избежать жертв и пострадавших среди людей.