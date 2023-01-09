Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Херсонщины, разрушена электроподстанция – ОВА
Российские агрессоры в ночь на 9 января атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Он отметил, что оккупанты обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города.
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– Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных, – говорится в сообщении.
Янушевич уточнил, что, несмотря на действия агрессоров, подача тепла и света в город не прекращалась.
Кроме того, удалось избежать жертв и пострадавших среди людей.