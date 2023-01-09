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Факти / Україна

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсонщини, зруйновано елекропідстанцію – ОВА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсонщини, зруйновано елекропідстанцію – ОВА

Російські агресори в ніч на 9 січня атакували об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що окупанти обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста.

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– Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи. Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень, – йдеться у повідомленні.

Янушевич уточнив, що, незважаючи на дії агресорів, подача тепла та світла в місто не припинялась. 

Крім того, за його словами, вдалось уникнути жертв та постраждалих серед людей.

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