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Факты / Україна

Спокойной ночи, Москва! Притула и Стерненко закупили дроны с дальностью 800 км

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Притула та Стерненко

После массированного российского ракетного обстрела Украины 10 октября волонтер и телеведущий Сергей Притула совместно с общественным активистом Сергеем Стерненко объявили сбор На месть.

— Тогда удалось собрать 352 млн грн, часть из которых вы сейчас видите у нас с Сергеем за спиной, — сообщил Притула, опубликовав видео, на котором видны беспилотники.

Стерненко и Притула пообещали обнародовать подробный отчет по расходам На месть утром 11 января.

По словам Стерненко, на эти деньги закуплены дроны с дальностью полета до 30 км, которые будут уничтожать военную технику и системы ПВО оккупантов.

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Также приобретены беспилотники, которые летают на расстояние до 200 км, и дроны с дальностью полета до 800 км.

— Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва. Украинцы, спасибо за донаты. Слава Украине! — подытожили Притула и Стерненко.

10 октября Сергей Притула отреагировал на массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине, объявив о начале сбора вместе со Стерненко на технику, которая отомстит армии России.

Стерненко в Twitter сообщил, что менее чем за час удалось собрать 10 млн грн.

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