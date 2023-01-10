Спокойной ночи, Москва! Притула и Стерненко закупили дроны с дальностью 800 км
После массированного российского ракетного обстрела Украины 10 октября волонтер и телеведущий Сергей Притула совместно с общественным активистом Сергеем Стерненко объявили сбор На месть.
— Тогда удалось собрать 352 млн грн, часть из которых вы сейчас видите у нас с Сергеем за спиной, — сообщил Притула, опубликовав видео, на котором видны беспилотники.
Стерненко и Притула пообещали обнародовать подробный отчет по расходам На месть утром 11 января.
По словам Стерненко, на эти деньги закуплены дроны с дальностью полета до 30 км, которые будут уничтожать военную технику и системы ПВО оккупантов.
Также приобретены беспилотники, которые летают на расстояние до 200 км, и дроны с дальностью полета до 800 км.
— Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва. Украинцы, спасибо за донаты. Слава Украине! — подытожили Притула и Стерненко.
10 октября Сергей Притула отреагировал на массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине, объявив о начале сбора вместе со Стерненко на технику, которая отомстит армии России.
Стерненко в Twitter сообщил, что менее чем за час удалось собрать 10 млн грн.