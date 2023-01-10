На добраніч, Москво! Притула та Стерненко закупили дрони з дальністю 800 км

Січень, 10 в 19:44

Після масованого російського ракетного обстрілу України 10 жовтня волонтер та телеведучий Сергій Притула спільно з громадським активістом Сергієм Стерненком оголосили збір На помсту.

— Тоді вдалося зібрати 352 млн грн, частинку з яких ви зараз бачите у нас із Сергієм за спиною, – повідомив Притула опублікувавши відео, на якому видно безпілотники.

Стерненко та Притула пообіцяли оприлюднити детальний звіт по витратах На помсту зранку 11 січня.

За словами Стерненка, на ці гроші закуплено дрони з дальністю польоту до 30 км, які знищуватимуть військову техніку та системи ППО окупантів.

Зараз дивляться

Також придбано безпілотників, які літають на відстань до 200 км, та дрони з дальністю польоту до 800 км.

— Росіяни, у цю гру можна грати удвох. На добраніч, Москва. Українці, спасибі за донати. Слава Україні! – підсумували Притула та Стерненко.

10 жовтня Сергій Притула відреагував на масований ракетний удар російських окупантів по Україні, оголосивши про початок збору разом із Стерненком на техніку, яка помститься армії Росії.

Стерненко у Twitter повідомив, що менше ніж за годину вдалося зібрати 10 млн грн.