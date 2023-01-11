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Факты / Україна

Пакистан отправит Украине 159 контейнеров с боеприпасами — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Пакистан планирует отправить Украине 159 контейнеров с боеприпасами.

Как пишет индийское издание The Economic Times, поставка будет производиться через польский порт Гданьск.

— Судно Vesuvius привезет 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, артиллерийские капсулы M82 и взрыватели PDM. Их предоставит исламабадский поставщик оружия DMI Associates в сотрудничестве с оборонными компаниями Восточной Европы, — говорится в сообщении.

В ответ Пакистан ожидает получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17, а также в ремонте парка из 320 танков Т-80УД.

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Ранее Пакистан не снабжал Киев оружием напрямую, но в августе прошлого года Великобритания передала Украине через Румынию вооружение с пакистанской авиабазы Нур-Хан.

The Economic Times также пишет, что часть поставок пакистанского оружия производилась через восточноевропейские страны.

Пакистан и Украина – давние партнеры по поставкам вооружений: в 1991-2020 годах они заключили соответствующие контракты на общую сумму $1,6 млрд.

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