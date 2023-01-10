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Утверждала, что Киев является собственностью Москвы. Преподавательницу столичной гимназии будут судить за поддержку российской агрессии

Бедрак Виктория, редактор ленты
Утверждала, что Киев является собственностью Москвы. Преподавательницу столичной гимназии будут судить за поддержку российской агрессии

Преподавательница киевской гимназии пойдет под суд за поддержку действий российских оккупантов и призывы к свержению власти в Украине.

Об этом сообщает городская прокуратура.

– По данным следствия, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, используя собственные аккаунты в социальных сетях, неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ, – говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, подозреваемая признавала правомерной оккупацию части Украины россиянами, утверждала, что Киев является собственностью Москвы, а также выражала надежду на победу РФ.

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Экспертизы подтвердили наличие в публикациях женщины оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, прославления представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине.

Сейчас женщина находится под стражей.

Источник: Киевская городская прокуратура

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