Январь, 10 в 11:19

Преподавательница киевской гимназии пойдет под суд за поддержку действий российских оккупантов и призывы к свержению власти в Украине.

Об этом сообщает городская прокуратура.

– По данным следствия, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, используя собственные аккаунты в социальных сетях, неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ, – говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, подозреваемая признавала правомерной оккупацию части Украины россиянами, утверждала, что Киев является собственностью Москвы, а также выражала надежду на победу РФ.

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Экспертизы подтвердили наличие в публикациях женщины оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, прославления представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине.

Сейчас женщина находится под стражей.

Источник: Киевская городская прокуратура