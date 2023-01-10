Стверджувала, що Київ є власністю Москви. Викладачку столичної гімназії судитимуть за підтримку російської агресії
Викладачка київської гімназії піде під суд за підтримку дій російських окупантів та заклики до повалення влади в Україні.
Про це повідомляє міська прокуратура.
– За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ, – йдеться в повідомленні.
Також, за даними правоохоронців, підозрювана визнавала правомірною окупацію частини України росіянами, стверджувала, що Київ є власністю Москви, а також висловлювала сподівання на перемогу РФ.
Експертизи підтвердили наявність у публікаціях жінки виправдовувань збройної агресії РФ проти України, прославлення представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.
Наразі жінка перебуває під вартою.
Джерело: Київська міська прокуратура