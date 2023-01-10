Січень, 10 в 11:19

​​Викладачка київської гімназії піде під суд за підтримку дій російських окупантів та заклики до повалення влади в Україні.

Про це повідомляє міська прокуратура.

– За даними слідства, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України мешканка Києва, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ, – йдеться в повідомленні.

Також, за даними правоохоронців, підозрювана визнавала правомірною окупацію частини України росіянами, стверджувала, що Київ є власністю Москви, а також висловлювала сподівання на перемогу РФ.

Зараз дивляться

Експертизи підтвердили наявність у публікаціях жінки виправдовувань збройної агресії РФ проти України, прославлення представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

Наразі жінка перебуває під вартою.

Джерело: Київська міська прокуратура