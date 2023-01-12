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Факты / Україна

Герасимов не изменит тактику войны РФ против Украины: Грабский назвал две причины

Валентина Летяк, редактор ленты
Валерій Герасимов

Новый командующий оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов никоим образом не изменит тактику ведения войны российской армией. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона назвал две причины.

— Надо понимать, что войну планировал именно генерал Герасимов, он является “отцом” этой войны, поэтому – как отец может отказаться от своего сына? А, во-вторых, российская армия действует по шаблонам, то есть все генералы — это винтики в военной машине, которые боятся отойти от стандартов, — объяснил он.

По его словам, эти стандарты прописаны еще в середине прошлого века, и РФ активно применяет их в Украине.

— Они могут использовать интуитивно какие-то методики, позволяющие им, например, уменьшить количество артиллерии, использовать штурмовые группы, что для них является определенной новостью, если мы говорим, в частности, о боевых действиях в районе Бахмута и Соледара, — добавил эксперт.

Но глобальные изменения в ВС РФ, по сути, невозможны, поскольку, как отметил Грабский, они касаются не только желания какого-то отдельного командира, но и условий, на которых Россия вошла в эту войну.

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11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова новым командующим объединенной группировкой российских войск, ведущих войну в Украине.

Он сменил на этом посту генерала Сергея Суровикина.

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Фото: Міноборони РФ

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