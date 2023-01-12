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Факти / Україна

Герасимов не змінить тактику війни РФ проти України: Грабський назвав дві причини

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Валерій Герасимов

Новий командувач окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов жодним чином не змінить тактику ведення війни російської армії. Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону назвав дві причини.

– Треба розуміти, що війну планував саме генерал Герасимов, він є “батьком” цієї війни, тому – як батько може відмовитися від свого сина? А, по-друге, російська армія діє за шаблонами, тобто усі генерали – це гвинтики у військовій машині, які бояться відійди від стандартів, – пояснив він.

За його словами, ці стандарти прописані ще в середині минулого століття, і РФ активно їх застосовує в Україні.

– Вони можуть використовувати інтуїтивно якісь методики, що дозволяють їм, наприклад, зменшити кількість артилерії, використовувати штурмові групи, що для них є певною новиною, якщо ми говоримо, зокрема, про бойові дії в районі Бахмута та Соледару, – додав експерт.

Але глобальні зміни в ЗС РФ, по суті, неможливі, оскільки, як зазначив Грабський, вони стосуються не тільки бажання якогось окремого командира, а й умов, на яких Росія увійшла в цю війну.

Зараз дивляться

11 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова новим командувачем об’єднаного угруповання російських військ, які ведуть війну в Україні.

Він змінив на цій посаді генерала Сергія Суровікіна.

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Фото: Міноборони РФ

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