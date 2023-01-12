Январь, 12 в 13:27

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал у себя в Telegram, что храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован – это однозначная позиция министерства.

– Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, является самочинным строительством и построена Религиозной общиной УПЦ МП, – отметил он.

Министр рассказал, что самовольный захват участка начался еще в 2008 году. Сначала сооружение выглядело как три сблокированных киоска. В 2012 году, во времена беглого президента Виктора Януковича, началось “узаконение” незаконного строительства.

При этом никаких разрешений на строительство, как и использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала, подчеркивает Ткаченко.

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– Еще с 2020 года идет суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта. МКИП привлечено к делу как третья сторона и способствует этому процессу, – говорится в сообщении.

Александр Ткаченко сообщил, что следующее судебное заседание назначено на 18 января 2023 года, поэтому есть надежда, что вскоре спор будет решен законным способом.