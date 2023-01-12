Січень, 12 в 13:54

Не досягнувши стратегічних цілей у 2022 році, РФ прийняла рішення щодо ведення війни на виснаження.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони, зниження підтримки України, – зазначив він.

Громов також повідомив, що найближчим часом війська РФ будуть намагатися захопити усю Донецьку область, а потім будуть пробувати окупувати лівобережну частину Запорізької області.

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Джерело: брифінг щодо ситуації на фронті