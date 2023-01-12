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Факты / Україна

Сценарий 2014 года не повторится: Подоляк о единой позиции по окончанию войны

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Россия может не надеяться на повторение сценария 2014 года. Война закончится выходом Украины на границы 1991 года и трибуналом для РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— РФ может не надеяться на повторение сценария 2014 года “мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать”. Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками, — написал он в Twitter.

Михаил Подоляк уверен, что война между Россией и Украиной завершится в 2023 году, иначе украинское население начнет уставать.

Он подчеркнул, что затягивание является очень плохим сценарием для нас. В свою очередь, Россия хочет “подвесить” войну и существенно снизить интенсивность боевых действий.

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