Январь, 12 в 13:43

Россия может не надеяться на повторение сценария 2014 года. Война закончится выходом Украины на границы 1991 года и трибуналом для РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— РФ может не надеяться на повторение сценария 2014 года “мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать”. Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками, — написал он в Twitter.

Ще раз про офіційну позицію.

1. Рф може не сподіватись на повторення сценарію-2014 «ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати».

2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами… Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 12, 2023

Михаил Подоляк уверен, что война между Россией и Украиной завершится в 2023 году, иначе украинское население начнет уставать.

Он подчеркнул, что затягивание является очень плохим сценарием для нас. В свою очередь, Россия хочет “подвесить” войну и существенно снизить интенсивность боевых действий.