Сценарій 2014 року не повториться: Подоляк про єдину позицію щодо закінчення війни
Росія може не сподіватися на повторення сценарію 2014 року. Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року та трибуналом для РФ.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– РФ може не сподіватись на повторення сценарію 2014 “ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати”. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами, – написав він у Twitter.
Ще раз про офіційну позицію.
1. Рф може не сподіватись на повторення сценарію-2014 «ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати».
2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами…Зараз дивляться
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 12, 2023
Михайло Подоляк впевнений, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році, інакше українське населення почне втомлюватись.
Він наголосив, що затягування є дуже поганим сценарієм для нас. Своєю чергою, Росія хоче “підвісити” війну і суттєво знизити інтенсивність бойових дій.