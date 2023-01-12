Січень, 12 в 13:43

Росія може не сподіватися на повторення сценарію 2014 року. Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року та трибуналом для РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– РФ може не сподіватись на повторення сценарію 2014 “ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати”. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами, – написав він у Twitter.

Ще раз про офіційну позицію.

1. Рф може не сподіватись на повторення сценарію-2014 «ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати».

2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами… Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 12, 2023

Михайло Подоляк впевнений, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році, інакше українське населення почне втомлюватись.

Він наголосив, що затягування є дуже поганим сценарієм для нас. Своєю чергою, Росія хоче “підвісити” війну і суттєво знизити інтенсивність бойових дій.