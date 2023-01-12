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Факти / Україна

У Генштабі очікують, що РФ найближчим часом намагатиметься захопити всю Донеччину, а потім Запоріжжя

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Генштабі очікують, що РФ найближчим часом намагатиметься захопити всю Донеччину, а потім Запоріжжя
Фото: Depositphotos

Найближчим часом війська РФ будуть намагатися захопити усю Донецьку область, а потім будуть пробувати окупувати частину Запорізької області.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

– Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області, – сказав він.

Також очікують, що окупанти і надалі будуть завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

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За словами Громова, для реалізації своїх планів щодо захоплення України Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил, зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій.

Військові вважають, що ці дії агресора свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

– Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України, – додав генерал.

Раніше секретар РНБО заявив, що найближчі два-три місяці будуть складними та вирішальними, адже Росія піде у ва-банк.

Джерело: брифінг щодо обстановки на фронті

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