В Конгрессе США могут установить бюст Зеленского

Январь, 12 в 21:40

В США в крыле Палаты представителей в здании Капитолия могут установить бюст президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующую резолюцию подали в Конгресс США по инициативе члена нижней палаты парламента от Республиканской партии Джо Уилсона.

Документ опубликован на сайте Конгресса.

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– Палата представителей поручает совету изобразительных искусств принять бюст президента Украины Владимира Зеленского для установления на соответствующем постоянном месте в крыле Палаты представителей Капитолия Соединенных Штатов, – говорится в резолюции.

В соответствующем документе нет соавторов, но имеется оппозиция со стороны других республиканцев.

Напомним, что 21 декабря Зеленский посетил Вашингтон. Всего за несколько часов пребывания в Соединенных Штатах глава страны обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом сотрудничество и провел ряд двусторонних встреч.