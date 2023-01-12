У Конгресі США можуть встановити погруддя Зеленського
У США у крилі Палати представників у будівлі Капітолія можуть встановити погруддя президента України Володимира Зеленського.
Відповідну резолюцію подали у Конгрес США за ініціативою члена нижньої палати парламенту від Республіканської партії Джо Вілсона.
Документ опубліковано на сайті Конгресу.
– Палата представників доручає раді образотворчих мистецтв прийняти погруддя президента України Володимира Зеленського для встановлення на відповідному постійному місці у крилі Палати представників Капітолія Сполучених Штатів, – йдеться у резолюції.
У відповідному документі немає співавторів, але є опозиція з боку інших республіканців.
Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський з робочим візитом відвідав Вашингтон. Всього за кілька годин перебування в Сполучених Штатах очільник країни обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом питання співпраці та провів низку двосторонніх зустрічей.