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Факти / Україна

У Конгресі США можуть встановити погруддя Зеленського

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У США у крилі Палати представників у будівлі Капітолія можуть встановити погруддя президента України Володимира Зеленського.

Відповідну резолюцію подали у Конгрес США за ініціативою члена нижньої палати парламенту від Республіканської партії Джо Вілсона.

Документ опубліковано на сайті Конгресу.

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– Палата представників доручає раді образотворчих мистецтв прийняти погруддя президента України Володимира Зеленського для встановлення на відповідному постійному місці у крилі Палати представників Капітолія Сполучених Штатів, – йдеться у резолюції.

У відповідному документі немає співавторів, але є опозиція з боку інших республіканців.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський з робочим візитом відвідав Вашингтон. Всього за кілька годин перебування в Сполучених Штатах очільник країни обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом питання співпраці та провів низку двосторонніх зустрічей.

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