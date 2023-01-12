Укрэнерго показало, как выглядит трансформатор после прилета российских ракет

Январь, 12 в 15:18

В Укрэнерго поделились видео последствий попадания российских ракет по одной из подстанций энергосистемы страны.

Отмечается, что всего было три “прилета” по автотрансформатору, обеспечивающему свет для сотни тысяч человек.

Представитель электроэнергетического предприятия отметил, что оккупанты выпускают до пяти ракет по каждому объекту за один раз.

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На этой конкретной подстанции пожар тушили на протяжении восьми часов.

– Тушить до конца тревоги нельзя, потому что по опыту знаешь, что может прилететь еще, – пояснили энергетики.

Они добавили, что подстанции не рассчитаны на то, чтобы амортизировать весь ракетный потенциал врага, но заверили, что точно все обязательно восстановят.

Напомним, российские террористы с осени 2022 года начали прицельно бить по критической инфраструктуре Украины.

Целью этих атак, являющихся военными преступлениями, стало лишение украинцев электричества, воды, отопления и других базовых услуг.

Тем самым они пытаются устроить в Украине гуманитарную катастрофу и спровоцировать граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского к капитуляции.