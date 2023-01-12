Січень, 12 в 15:18

В Укренерго поділилися відео наслідків влучання російських ракет в одну з підстанцій енергосистеми країни.

Зазначається, що всього було три “прильоти” по автотрансформатору, що забезпечує світло для сотні тисяч людей.

Представник електроенергетичного підприємства зазначив, що окупанти випускають до п’яти ракет по кожному об’єкту за один раз.

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На цій конкретній підстанції пожежу гасили протягом восьми годин.

– Гасити до кінця тривоги не можна, бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще, – пояснили енергетики.

Вони додали, що підстанції не розраховані на те, щоб амортизувати весь ракетний потенціал ворога, але запевнили, що точно все обов’язково відновлять.

Нагадаємо, російські терористи з осені 2022 року почали прицільно бити по критичній інфраструктурі України.

Метою цих атак, які є воєнними злочинами, стало позбавлення українців електрики, води, опалення та інших базових послуг.

Тим самим вони намагаються влаштувати в Україні гуманітарну катастрофу та спровокувати громадян на протести, щоб примусити президента Володимира Зеленського до капітуляції.