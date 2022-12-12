Наводили ракеты на электроподстанции и родильные дома: СБУ обезвредила агентов РФ
Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и обезвредила российскую разветвленную сеть, которая наводила ракеты на объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области.
Как сообщает СБУ, вражеские агенты собирали разведывательную информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка.
Также агенты российских спецслужб передавали врагу данные о размещении электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.
Полученные данные оккупационные войска собирались использовать для подготовки и наведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.
Среди задержанных — трое местных жительниц, которые были завербованы так называемым МГБ ДНР после начала полномасштабного вторжения.
По данным СБУ, женщины получили паспорта РФ и собирались бежать в Россию после выполнения задач по разрушению Украины.
Российские агенты ходили по Бахмуту и Торецку и собственноручно собирали разведывательные данные. После этого они передавали информацию своей посреднице с временно оккупированной Горловки, которая уже держала связь с подконтрольным России МГБ “ДНР”. Ею оказалась заместительница руководителя так называемого МГД “ДНР”.
СБУ отмечает, что злоумышленники использовали для коммуникации заранее отработанный анонимный канал связи. Через него вражеские агенты отправляли координаты украинских объектов с фотографиями, видео и подробным описанием.
Во время обысков у агентов правоохранители обнаружили компьютеры и телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом и российские паспорта.
Трем фигуранткам сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111). Им избрали содержание под стражей в качестве меры пресечения.
Напомним, в Одессе задержали российского агента, который собирал данные о противокорабельных ракетах Нептун.