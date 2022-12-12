Декабрь, 12 в 17:09

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и обезвредила российскую разветвленную сеть, которая наводила ракеты на объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

Как сообщает СБУ, вражеские агенты собирали разведывательную информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка.

Также агенты российских спецслужб передавали врагу данные о размещении электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

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Полученные данные оккупационные войска собирались использовать для подготовки и наведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Среди задержанных — трое местных жительниц, которые были завербованы так называемым МГБ ДНР после начала полномасштабного вторжения.

По данным СБУ, женщины получили паспорта РФ и собирались бежать в Россию после выполнения задач по разрушению Украины.

Российские агенты ходили по Бахмуту и Торецку и собственноручно собирали разведывательные данные. После этого они передавали информацию своей посреднице с временно оккупированной Горловки, которая уже держала связь с подконтрольным России МГБ “ДНР”. Ею оказалась заместительница руководителя так называемого МГД “ДНР”.

Наводили ракеты на электроподстанции и родильные дома: СБУ обезвредила агентов РФ / 7 фотографий

СБУ отмечает, что злоумышленники использовали для коммуникации заранее отработанный анонимный канал связи. Через него вражеские агенты отправляли координаты украинских объектов с фотографиями, видео и подробным описанием.

Во время обысков у агентов правоохранители обнаружили компьютеры и телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом и российские паспорта.

Трем фигуранткам сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111). Им избрали содержание под стражей в качестве меры пресечения.

Напомним, в Одессе задержали российского агента, который собирал данные о противокорабельных ракетах Нептун.