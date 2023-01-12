Угроза со стороны Беларуси не исчезла: в Ровенской области активно роют окопы
Жители граничащих с Беларусью районов Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные сооружения на случай повторного вторжения РФ с ее территории.
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
— Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения, — написал он.
По его словам, жители Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных.
— Только в один из дней пришло более 150 добровольцев. Есть и те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни, — добавил Коваль.
В Генштабе ВСУ сегодня заявили, что потенциальная угроза наступления ВС России с территории Беларуси будет сохраняться в течение 2023 года.
Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси для проведения совместных учений Щит союза-2023.
Фото: Віталій Коваль