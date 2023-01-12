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Факты / Україна

Угроза со стороны Беларуси не исчезла: в Ровенской области активно роют окопы

Валентина Летяк, редактор ленты
У Рівненській області риють окопи

Жители граничащих с Беларусью районов Ровенской области активно строят инженерные и фортификационные сооружения на случай повторного вторжения РФ с ее территории.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

— Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения, — написал он.

По его словам, жители Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных.

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— Только в один из дней пришло более 150 добровольцев. Есть и те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни, — добавил Коваль.

В Генштабе ВСУ сегодня заявили, что потенциальная угроза наступления ВС России с территории Беларуси будет сохраняться в течение 2023 года.

Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси для проведения совместных учений Щит союза-2023.

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Фото: Віталій Коваль

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