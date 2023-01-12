Загроза з боку Білорусі не зникла: у Рівненській області активно риють окопи

Січень, 12 в 14:02

Жителі районів Рівненської області, які межують з Білоруссю, активно будують інженерні та фортифікаційні споруди на випадок повторного вторгнення РФ з її території.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

– Продовжуємо готуватися до оборони населених пунктів Рівненської області. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди, – написав він.

За його словами, жителі Вараського і Сарненського районів об’єдналися і допомагають копати окопи для військових.

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– Лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців. Є й ті, хто працює постійно, навіть у святкові дні, – додав Коваль.

У Генштабі ЗСУ сьогодні заявили, що потенційна загроза наступу ЗС Росії з території Білорусі зберігатиметься протягом 2023 року.

Це пов’язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі для проведення спільних навчань Щит союза-2023.

Фото: Віталій Коваль