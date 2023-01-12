Загроза з боку Білорусі не зникла: у Рівненській області активно риють окопи
Жителі районів Рівненської області, які межують з Білоруссю, активно будують інженерні та фортифікаційні споруди на випадок повторного вторгнення РФ з її території.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
– Продовжуємо готуватися до оборони населених пунктів Рівненської області. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди, – написав він.
За його словами, жителі Вараського і Сарненського районів об’єдналися і допомагають копати окопи для військових.
– Лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців. Є й ті, хто працює постійно, навіть у святкові дні, – додав Коваль.
У Генштабі ЗСУ сьогодні заявили, що потенційна загроза наступу ЗС Росії з території Білорусі зберігатиметься протягом 2023 року.
Це пов’язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі для проведення спільних навчань Щит союза-2023.
Фото: Віталій Коваль