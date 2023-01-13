Январь, 13 в 16:07

Украинские военные сообщают, что сейчас самые горячие бои проходят в Донецкой области.

Как выглядит карта боевых действий в Соледаре и что там происходит на 13 января – читайте в материале Фактов ICTV.

Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый официально опроверг заявления российской стороны о якобы захвате Соледара россиянами. Он подчеркнул, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

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ВСУ продолжают держать оборону против врагов, в частности – против наемников из ЧВК Вагнера и других подразделений.

Только за последние сутки враги совершили десятки обстрелов с использованием разных видов артиллерии.

Информацию об оккупации города в ВСУ назвали информационной кампанией и предупредили, что она будет продолжаться.

Однако Череватый объяснил, что на поле боя происходит позиционная война, поэтому могут быть определенные отступления или маневры в ту или иную сторону, однако это не нужно воспринимать как “большое поражение”.

Он добавил, что россиянам крайне необходима хотя бы какая-то победа на Востоке, и поэтому они врут о взятии Соледара.

Отмечается, что Соледар находится в зоне ответственности ЧВК Вагнера, чей владелец – Евгений Пригожин, – стремится приобрести “определенную субъектность”.

О том, что в Соледаре ведутся бои, сообщила и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Между тем, проект Deep State со ссылкой на свою карту отмечает, что ряд геолокаций показывает, что наши силы вышли из основной части Соледара, но остаются на западе города.

Анализируя вражеские видео, там заключили, что какого-то “грандиозного” окружения ВСУ, о котором заявляли агрессоры, не было.

В последнем сведении Института изучения войны отмечается, что российские информационные операции преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является российской Пирровой тактической победой.

ISW оценивает, что даже захват Соледара – населенного пункта площадью менее 5,5 кв. миль – не позволил бы российским силам контролировать критические украинские наземные линии связи (GLOCs) с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск для оцепления города на короткое время.

Фото: Maxar Technologies