Січень, 13 в 16:07

Українські військові повідомляють, що наразі найгарячіші бої відбуваються у Донецькій області.

Як виглядає карта бойових дій в Соледарі та що там відбувається станом на 13 січня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий офіційно спростував заяви російської сторони про нібито захоплення Соледару росіянами. Він підкреслив, що в населеному пункті тривають важкі бої.

Зараз дивляться

ЗСУ продовжують тримати оборону проти ворогів, зокрема – проти найманців з ПВК Вагнера та інших підрозділів.

Тільки за останню добу вороги здійснили десятки обстрілів з використанням різних видів артилерії.

Інформацію про окупацію міста у ЗСУ назвали інформаційною кампанією і попередили, що вона буде продовжуватись.

Однак Череватий пояснив, що на полі бою відбувається позиційна війна, тож можуть бути певні відступи чи маневри в ту або іншу сторону, однак це не потрібно сприймати як “велику поразку”.

Він додав, що росіянам конче необхідна хоча б якась перемога на Сході, і тому вони брешуть про взяття Соледару.

Зазначається, що Соледар перебуває в зоні відповідальності ПВК Вагнера, чий власник Євгеній Пригожин прагне набути “певної суб’єктності”.

Про те, що в Соледарі точаться бої, повідомила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом проєкт Deep State з посиланням на свою карту зазначає, що низка геолокацій показує, що наші сили вийшли з основної частини Соледару, але залишаються на заході міста.

Аналізуючи ворожі відео, там зробили висновок, що якогось “грандіозного” оточення ЗСУ, про яке заявляли агресори, не було.

У останньому зведенні Інституту вивчення війни зазначається, що російські інформаційні операції перебільшують значення Соледару, який у кращому випадку є російською пірровою тактичною перемогою.

ISW оцінює, що навіть захоплення Соледару – населеного пункту площею менше 5,5 кв. миль – не дозволило б російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв’язку (GLOCs) із Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста на короткий час.

Фото: Maxar Technologies