Никто больше не в безопасности: Джапарова призвала ООН поддержать создание трибунала над Россией

Январь, 13 в 1:00

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова призвала государства Организации Объединенных Наций поддержать резолюцию о создании спецтрибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом она заявила во время дебатов на Совбезе ООН по верховенству права, которые вечером 12 января проходили в Нью-Йорке.

Саму резолюцию должны вскоре вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

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— Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи, — сказала Джапарова.

Она напомнила, что из-за агрессии РФ никто из членов ООН не может чувствовать себя в безопасности.

— Право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, является четким сигналом для всех присутствующих в этом зале: никто больше не находится в безопасности, — сказала заместитель главы МИД.

По ее словам, злоупотребление Россией правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН и нападение на другое государство-член Организации означает, что безопасность в мире разрушена и международный мир поставлен под сомнение.

Эмине Джапарова напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский предлагает внедрить Формулу мира, которая состоит из десяти пунктов.

Заместитель министра иностранных дел заявила, что единственным способом достичь мира является привлечение к ответственности российских военных преступников, подобно тому, что было с руководством нацистской Германии.

Она напомнила, что почти 88 лет назад Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, что открыло путь к Нюрнбергскому процессу.

— Это именно то, что мы должны сделать сегодня — создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии, — подчеркнула Джапарова.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявлял, что уже задокументировано уже почти 50 тыс. преступлений, совершенных в результате российской агрессии против Украины.

Президент также подчеркнул, что для привлечения России к ответственности необходимо будет создать отдельный трибунал, который объединит возможности Украины и Международного уголовного суда.

В частности, президенты США и Франции по итогам встречи выпустили совместное заявление, в котором объявлено о планах приложить усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства и преступления на территории Украины.

Источник: UN web TV