Январь, 13 в 21:27

В Украине никто сейчас не скажет, где вероятно может состояться открытие нового фронта.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, своего рода диванные мольфары, — сказал он.

По словам Данилова, российские оккупанты могут менять свои планы каждый день, в зависимости от развития событий на фронте.

Сейчас смотрят

— У врага может быть один план, завтра-послезавтра он может его менять, в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства на фронте. Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий, — подчеркнул он.

Недавно Данилов заявил, что два-три месяца войны будут сложными и решающими. Россия не имеет возможности затягивать боевые действия, поэтому в ближайшие месяцы пойдет ва-банк.