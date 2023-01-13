Січень, 13 в 21:27

В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідно може відбутись відкриття нового фронту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось із цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари, – сказав він.

За словами Данілова, російські окупанти можуть змінювати свої плани щодня, залежно від розвитку подій на фронті.

Зараз дивляться

– У ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того, як складатимуться обставини на фронті. Коли ви вже перебуваєте у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення і розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій, – наголосив він.

Нещодавно Данілов заявив, що два-три місяці війни будуть складними та вирішальними. Росія не має змоги затягувати бойові дії, тому найближчими місяцями піде ва-банк.