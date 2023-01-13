Січень, 13 в 17:42

У Соледарі точаться запеклі бої, жодна зі сторін не контролює місто. У Бахмуті також дуже складна ситуація.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Le Monde.

– Ситуація в Бахмуті й Соледарі складна, навіть дуже складна, це Верденська битва 21 століття, яка зараз відбувається. Бої тривають вже не перший місяць, але нашим воїнам вдається утримувати позиції, – сказав глава Офісу президента.

За словами Єрмака, РФ не забирає тіла загиблих вагнерівців.

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– Росіяни випускають з в’язниць злочинців, які гинуть, як тільки потрапляють на лінію фронту. Їхні тіла залишаються, їх навіть не забирають, з російського боку дуже багато втрат, набагато більше, ніж у нас. Ми однозначно цінуємо життя наших воїнів більше. Але ми маємо перед собою масу людей, які атакують, атакують, атакують, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що у Соледарі точаться вуличні бої, жодна зі сторін не контролює його.

– Росіяни там є, але вони не контролюють його. Ситуація складна, але у нас одна мета в цій війні – звільнити наші території, повністю відновити територіальну цілісність України, – наголосив Єрмак.

Хоч російське Міноборони й заявило про взяття міста, українське військово-політичне керівництво це заперечує.

Джерело: Le Monde