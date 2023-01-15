Январь, 15 в 9:48

Минус 630 оккупантов, два танка и 10 боевых машин — потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 115 290 своих военных, из них 630 оккупантов Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб. Другие потери России с 24.02.22 to 15.01.23: Сейчас смотрят танков ‒ 3106 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,

РСЗО – 437 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 219 (+0) ед,

самолетов – 286 (+0) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),

крылатые ракеты ‒ 749 (+26),

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+0) ед,

специальная техника – 187 (+1). Полномасштабная война в Украине длится уже 326-е сутки. Читайте Карта боевых действий на 15.01.2023 – ситуация на фронте

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