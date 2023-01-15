Минус 630 оккупантов, два танка и 10 боевых машин — потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 115 290 своих военных, из них 630 оккупантов Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери России с 24.02.22 to 15.01.23:
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- танков ‒ 3106 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,
- РСЗО – 437 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 219 (+0) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+26),
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+0) ед,
- специальная техника – 187 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 326-е сутки.