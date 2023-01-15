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Факты / Україна

Минус 630 оккупантов, два танка и 10 боевых машин — потери РФ за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 630 оккупантов, два танка и 10 боевых машин — потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 115 290 своих военных, из них 630 оккупантов Силы обороны ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери России с 24.02.22 to 15.01.23:

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  • танков ‒ 3106 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2094 (+4) ед,
  • РСЗО – 437 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 219 (+0) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+26),
  • корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4846 (+0) ед,
  • специальная техника – 187 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 326-е сутки.

Читайте
Карта боевых действий на 15.01.2023 – ситуация на фронте

Источник: Генштаб ВСУ
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