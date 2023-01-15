Мінус 630 окупантів, два танки та 10 бойових машин – втрати РФ за добу

Січень, 15 в 9:48

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 115 290 своїх військових, з них 630 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати Росії з 24.02.22 to 15.01.23:

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