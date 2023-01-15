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Факти / Україна

Мінус 630 окупантів, два танки та 10 бойових машин – втрати РФ за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 630 окупантів, два танки та 10 бойових машин – втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 115 290 своїх військових, з них 630 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати Росії з 24.02.22 to 15.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3106 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2094 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
  • крилаті ракети  ‒ 749 (+26),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Джерело: Генштаб ЗСУ
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