Мінус 630 окупантів, два танки та 10 бойових машин – втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 115 290 своїх військових, з них 630 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати Росії з 24.02.22 to 15.01.23:
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- танків ‒ 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2094 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+26),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 187 (+1).