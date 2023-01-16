Январь, 15 в 23:04

В одной из больниц Днепра рассказали о состоянии травмированных в результате попадания российской ракеты в многоэтажку.

По словам главврача, в медицинском заведении проводят очень тяжелые операции, чтобы спасти жизни людей.

– Все, что было рядом с этими людьми, в момент взрыва позалетало очень глубоко в их ткани: кому в грудь, кому в голову, кому в конечности. Одной женщине полностью разорвало живот, ее спасти не удалось. Она в первый час после доставки в Мечникова, к сожалению, умерла, — сказал врач Сергей.

Родители одного из врачей также проживали в доме, который атаковали российские оккупанты, отметил Сергей.

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– Такие тяжелые трагедии. Хочется, чтобы этого больше не было. Это трагедия всего города, всей страны, – добавил он.

14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, люди оказались под завалами. Спасательные операции продолжаются до сих пор.

Число погибших в результате удара по дому в Днепре возросло до 30 человек, среди которых 15-летняя девочка.