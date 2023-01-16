Січень, 15 в 23:04

В одній із лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку.

За словами головного лікаря, у медичному закладі проводять дуже важкі операції, щоб врятувати життя людей.

– Все, що було поруч з цими людьми, в момент вибуху позалітало дуже глибоко в їхні тканини: кому в груди, кому в голову, кому в кінцівки. Одній жінці повністю розірвало живіт, її врятувати не вдалося. Вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла, – сказав лікар Сергій.

Батьки одного з лікарів також проживали в будинку, який атакували російські окупанти, зазначив Сергій.

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– Такі важкі трагедії. Хочеться, щоб цього більше не було. Це трагедія всього міста, всієї країни, – додав він.

14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальні операції тривають й досі.

Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі зросла до 30 осіб, серед яких 15-річна дівчина.