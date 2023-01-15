Предыдущие сообщения о якобы сбитии Украиной ракет Х-22 были ошибочными — Воздушные силы

Январь, 15 в 14:21

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что предыдущие сообщения о якобы сбитии Украиной сверхзвуковых крылатых ракет Х-22 были ошибочными.

— Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22, докладывают наверх: мы сбили Х-22!!! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах, не проверяя, не согласовывая и так далее… главное — первыми… Из-за такой “оперативности” было несколько сообщений о “сбитых” Х-22 и даже “сбитых” вражеских С-300, — объяснил он.

Он отметил, что информация на официальных ресурсах в целом достоверная, однако было несколько таких публикаций.

Игнат добавил, что украинские системы ПВО С-300, С-200 и С-125 не могут сбивать баллистические ракеты — это может делать только модифицированная С-300В1 с определенными ракетами, которых в Украине нет.

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Накануне командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опроверг заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича о том, что российская ракета Х-22 была сбита украинской ПВО, в результате чего упала на дом в Днепре и взорвалась.

По его словам, у Украины просто нет средств, способных сбивать такие ракеты.

Олещук отметил, что с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа, ни одна не была сбита средствами ПВО.