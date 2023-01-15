Попередні повідомлення про нібито збиття Україною ракет Х-22 були помилковими — Повітряні сили

Січень, 15 в 14:21

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що попередні повідомлення про нібито збиття Україною надзвукових крилатих ракет Х-22 були неправдивими.

– Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22, доповідають наверх: ми збили Х-22!!! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах, не перевіряючи, не погоджуючи і так далі… головне – першими… Через таку “оперативність” було кілька повідомлень про “збиті” Х-22 і навіть “збиті” ворожі С-300, – пояснив він.

Він наголосив, що інформація на офіційних ресурсах загалом достовірна, проте було кілька таких публікацій.

Ігнат додав, що українські системи ППО С-300, С-200 та С-125 не можуть збивати балістичні ракети – це може робити лише модифікована С-300В1 із певними ракетами, яких в Україні немає.

Зараз дивляться

Напередодні командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук спростував заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що російська ракета Х-22 була збита українською ППО, внаслідок чого впала на будинок у Дніпрі та вибухнула.

За його словами, в України просто немає засобів, здатних збивати такі ракети.

Олещук наголосив, що з початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу, жодна не була збита засобами ППО.