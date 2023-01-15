Январь, 15 в 20:00

После очередной атаки российских войск в ряде регионов Украины применяют экстренные отключения света.

Так, графики почасовых отключений не действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В части Херсонской области применяются аварийные обесточивания.

В то же время стабилизационных графиков придерживаются облэнерго Запорожской, Харьковской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 16 января – читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предполагают 12 очередей среди потребителей, начало каждой из них меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Львовская область

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

График предусматривает три очереди, которые будут выключаться на два часа через каждые четыре часа.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго обнародовало график отключения, который будет действовать с 16 по 22 января.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Сумская область

Плановые отключения электроэнергии в Сумской области предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 16 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Черновицкая область

Общий график отключений в Черниговской области можно посмотреть по этой ссылке.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Другие области Украины

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.