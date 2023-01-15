Могут увеличиться сроки отключений электричества – последствия ракетной атаки 14 января

Январь, 15 в 12:00

После массированного ракетного удара РФ 14 января по енегетической инфраструктуре по состоянию на 11:00 увеличился дефицит в энергосистеме.

Это произошло из-за повреждения тепловых электростанций, сообщает НЭК Укрэнерго.

— Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии и в энергосистеме увеличился дефицит, — объясняют энергетики.

Поэтому им пришлось несколько снизить лимиты потребления. Ограничения действуют в течение суток, а в случае их превышения будут применяться аварийные отключения.

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— Для потребителей сроки отключений могут увеличиться. Уточнения по ситуации именно в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго), — добавили в Укрэнерго.

Во время массированного ракетного обстрела 14 января силы противовоздушной обороны уничтожили 25 из 38 ракет разных типов.