Январь, 16 в 19:48

По состоянию на понедельник, 16 января, в Соледаре (Донецкая область) продолжаются бои. Украинские воины наносят врагу постоянные потери, и город не оккупирован российскими войсками.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, что сейчас происходит в Соледаре и каким является статус города.

– Статус (Соледара, – Ред.) не российский. Там наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются ежесуточно показать, что этот город не сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться, — подчеркнул Череватый.

Он также рассказал о ключевых задачах украинских бойцов в районе Бахмута и Соледара. ВСУ там должны помешать дальнейшему продвижению врага, а также уничтожать личный состав и технику войск РФ.

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– Две главные задачи – не дать врагу системно прорвать нашу оборону, выйти в тыл и дальше на оперативное пространство… И вторая задача, они взаимосвязаны, – это максимально его обескровливать, выбивать его личный состав и технику, уничтожать его наступательный потенциал, — объяснил Череватый.

Он добавил, что российские оккупанты стремятся хоть к какой-то минимальной победе, но ВСУ уничтожают врага “просто в промышленных объемах” и не позволяют ему осуществить стратегическое продвижение.

Череватый вспомнил заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, что РФ могла потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тыс. солдат.

– Чтобы было понятно, 15 тыс. потерял Советский Союз за все время 10-летней войны в Афганистане. Поэтому о промышленных объемах мы говорим не голословно. Это просто немыслимые потери для, как они себя назвали, “второй армии мира”, — сообщил спикер.

Как известно, в районе Бахмута и Соледара сейчас происходят самые ожесточенные бои. Российские войска и наемники ПВК Вагнера атакуют позиции ВСУ круглосуточно.

Оккупанты идут прямо по трупам своих же погибших солдат, пытаясь штурмовать город.

Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ